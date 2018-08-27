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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменская авиакомпания увеличивает количество рейсов Ашхабад–Алматы

CA-NEWS (KZ) - С 19 сентября по 27 октября 2018 года туркменская авиакомпания «Туркменистан» увеличивает количество рейсов по маршруту Ашхабад–Алматы–Ашхабад.

Как сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, увеличение рейсов с двух до трех раз в неделю связано с ростом спроса на воздушные перевозки между странами.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на воздушном судне типа Boeing-737.

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