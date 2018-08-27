В Ташкенте убившие бойца MMA охранники ночного клуба рассказали, как наносили ножевые ранения

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте охранники ночного клуба «Аурум 898» рассказали как убили спортсмена, чемпиона Узбекистана по ММА Джамшида Кенжаева, сообщает портал UzNews со ссылкой на видеорепортаж телеканала «Тошкент».

На показательном суде четверо задержанных охранника рассказали, почему и как убили спортсмена, сообщается в .

«После того, как Джамшид ударил ножом, он упал и не выпускал нож из рук. Мы все испугались. Мы думали, он опять начнет драться. После этого я подошел сзади и воткнул нож», - отметил один из охранников.

По словам другого охранника, Джамшид лежал и кричал, что убьет всех.

В видеорепортаже также отмечается, что задержанные охранники клуба работали нелегально, по устной договоренности. В день им платили по 60 тысяч сумов ($7,7). В ходе несения службы им было разрешено пользоваться ножами и битами.

Как сообщается в видеорепортаже телеканала «Тошкент», 8 августа, примерно в 21:00 Джамшид Кенжаев посетил день рождения своего знакомого в кафе China Town в Яшнабадском районе Ташкента. Там он употребил спиртные напитки и примерно в 23:30, в состоянии алкогольного опьянения прибыл в ночной клуб «Aurum 898».

В видеорепортаже говорится, что у Джамшида с собой был нож, который он хотел занести в здание клуба. Однако охранники сказали ему, что вход в помещение с ножом запрещен и не впустили спортсмена внутрь. После этого началась драка.

Во время драки Джамшид нанес двум охранникам ножевые ранения. После чего, другие охранники ночного клуба начали избивать его руками и ногами, а также битой и другими предметами. От полученных телесных повреждений спортсмен скончался в больнице.

По словам заместителя начальника отдела прокуратуры Ташкента Фархода Бобониязова, по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении четырех охранников ночного клуба по статьям 97 и 277 УК РУз.