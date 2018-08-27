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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Гонконге отбывают наказание 35 монгольских граждан

CA-NEWS (MNG) - В 2016 году заключён «договор о передаче осуждённых» между Монголией и специальным административным районом КНР – Гонконгом, а в марте текущего года – «Соглашение об оказании правовой помощи в уголовных делах», передает «Монголия Сейчас». По данным за май текущего года в Гонконге отбывают наказание 35 монгольских граждан.

В ходе очередного заседания правительства Монголии от 22 августа принято решение о внесении в парламент (ВГХ) законопроекта об утверждении «Соглашения об оказании правовой помощи», заключённого между правительствами Монголии и специального административного района КНР Гонконга.

Хотя Монголия и заключила договора, эти правовые акты не действуют и не распространяются на Гонконг и Макао.

Из-за резкого увеличения потока перемещения монгольских граждан зарубеж в последние годы возросло и количество совершаемых ими преступлений, что в свою очередь привело к необходимости заключения соглашений со специальными административными районами КНР – Гонконг и Макао.

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