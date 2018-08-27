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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана из ревности порезал ножом возлюбленную в кинотеатре Москвы

CA-NEWS (UZ) - В кинотеатре торгово-развлекательного центра «Щука» на северо-западе Москвы мужчина из Узбекистана ранил ножом свою гражданскую супругу, передаёт в понедельник, 27 августа, агентство «Москва».

«Прибывшие оперативники выяснили, что в кинотеатре указанного комплекса 50-летний уроженец Узбекистана устроил своей 45-летней гражданской жене скандал на почве ревности, а также канцелярским ножом нанёс ей резаные раны плеча и лопатки. Пострадавшую доставили в больницу», - сообщил источник, не уточнив, удалось ли стражам порядка задержать нападавшего.

Полицейские изъяли с места происшествия канцелярский нож и окровавленную куртку. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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