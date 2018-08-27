В районе Рудаки драка между женщинами завершилась поножовщиной

CA-NEWS (TJ) - В таджикском районе Рудаки «разборка» между двумя женщинами завершилась поножовщиной. Подозреваемая задержана сотрудниками милиции, сообщает пресс-служба МВД РТ.

В ОМВД-1 района Рудаки обратилась 32-летняя женщина, временно проживающая в кишлаке Зафар указанного района. Отмечается, что 24 августа текущего года на территории кишлака Зафар на пострадавшую напала 32-летняя местная жительница.

Подозреваемая, сначала избила женщину, а затем нанесла ей ножевое ранение. По данному факту ведется следствие, говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.