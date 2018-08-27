Нацбанк Таджикистана дал срок представительству иранского Bank Tejarat для устранения недостатков

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана проверил представительство иранского «Тиджарет банка». Детали и результаты плановой проверки не афишируются, сообщает Радио Озоди.

«Было установлено, что представительство иранского банка имело погрешности с налоговыми отчислениями. Мы разъяснили им всё и дали время на исправление. Они обязались предоставить отчет об этом в Нацбанк», - сказали в ведомстве.

Представительство иранского банка «Тиджарет» завершило прошлый год с убытками в размере 9,5 млн сомони ($1 млн). Объем капитала банка за этот период составил 52 млн сомони ($5 млн).

В Нацбанке РТ сообщили, что на протяжении нескольких лет представительства иранских банков в РТ обещают инвестировать в таджикскую экономику. «Мы разрешили им открыть филиалы и работать в нашей стране. Не раз мы встречались с ними и призывали к сотрудничеству, привлечь инвестиции и внести свой вклад в развитии банковской системы, но все обещания были впустую», - отметил источник.

По его словам, тем не менее никто не препятствует деятельности банка.

Тем временем в начале августа Соединенные Штаты возобновили санкции, которые были отменены по заключенному между правительством Ирана и мировыми державами в 2015 году соглашению в обмен на ограничение Ираном своей ядерной программы. Первая «волна» американских санкций предусматривает блокировку денежных трансакций. Вторая, более чувствительная «волна» санкций вступит в силу в ноябре 2018. Наиболее болезненными для страны станут запрет на приобретение нефти и взаимодействие с Центробанком Ирана.

При этом судьба представительств двух иранских банков в Таджикистане остается неизвестной. Несмотря на то, что многие представительства Ирана свернули свою деятельность в стране на фоне охлаждения таджикско-иранских отношений, два банковских филиала продолжают функционировать.

Нацбанк Таджикистана отказывается от любых комментариев относительно вопроса будущего представительств иранских банков. Также неизвестно, скажутся ли американские санкции на их деятельности. Хотя в прошлые годы были подобные случаи, когда под влиянием санкций США в РТ была приостановлена деятельность некоторых финансовых учреждений Ирана

В настоящее время Иран не имеет значительный инвестиций в Таджикистане, сократился и объем торгового оборота между двумя странами. Успешными проектами Ирана в стране считаются строительство тоннеля «Истиклол» и Сангтудинская ГЭС-2.