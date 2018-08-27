ООН: Главная угроза сегодня – иностранные боевики ИГ, возвращающиеся домой

CA-NEWS (CA) - Уход ИГИЛ в подполье, активизация его сторонников по всему миру и угроза, исходящая от боевиков, возвращающихся на родину или перебирающихся в другие страны – таковы главные проблемы, стоящие перед государствами. Об этом сообщил руководитель Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

Как сообщается на сайте международной организации, он представил членам Совета Безопасности доклад генерального секретаря.

«В целом в Ираке и Сирийской арабской республике, по оценкам, находится порядка 20 тысяч боевиков ИГИЛ, - отметил Владимир Воронков. – Некоторые из них по-прежнему осуществляют военные действия, другие растворились в городах или среди сочувствующих им местных жителей… Так что в среднесрочной перспективе ядро ИГИЛ, скорее всего, останется в Ираке и Сирии». Превращение ИГИЛ из полугосударственной структуры в подпольную организацию затрудняет выявление источников его финансирования, а террористы по-прежнему способны получать средства из-за рубежа, а также инвестировать деньги за границей.

В то же время, согласно докладу, потерпев военное поражение в Сирии и Ираке в 2017 году, многие боевики ИГИЛ скрываются по миру, готовые вернуться к активной деятельности, когда позволят обстоятельства.

Отдельную угрозу, по словам Владимира Воронкова, представляют иностранные боевики, возвращающиеся домой. На сегодняшний день государствам нелегко выявить вернувшихся террористов и понять, насколько серьезную угрозу они представляют на родине. По данным авторов доклада, боевики ИГИЛ «в совершенстве владеют техникой изготовления самодельных взрывных устройств и боевых беспилотных летательных аппаратов». Увеличилось также число случаев применения или попыток применения триперекиси ацетона в качестве взрывчатого вещества. Вместе с тем в последнее время ИГИЛ проявляет интерес к более изощренным видам терактов, в том числе с использованием химических веществ или дистанционно управляемых самодельных взрывных устройств.

«Террористы постоянно совершенствуют методы своей деятельности, и мы должны противопоставить им современные новаторские меры, основанные на новейших технологиях», - подчеркнул заместитель генерального секретаря Владимир Воронков.

Возникают трудности и в том, что касается уголовного преследования вернувшихся террористов: следователям и прокурорам не хватает специальных знаний, в том числе о методах расследования, и навыков работы с современными технологиями. При этом многие иностранные боевики-террористы уже находятся за решеткой. И тут главная опасность – вероятность рационализации других заключенных. Это особенно тревожит власти европейских стран. В то же время у некоторых из тех, кто был осужден за террористические преступления несколько лет назад, сроки заключения приближаются к концу, причем многие из них получили небольшие сроки, - в том числе и из-за отсутствия доказательств их причастности и к террористической деятельности в ходе конфликтов. Уже был раскрыт ряд планов совершения терактов, которые планировались лицами, находившимися в тюрьмах.

Правительства сталкиваются с трудностями, в попытках «реформировать» таких заключенных и интегрировать их в общество до освобождения, отметила коллега Воронкова Мишель Конинкс, исполнительный директор Контртеррористического директората Совета Безопасности. По ее словам, это говорит о необходимости расширять сбор соответствующих данных и обмен информацией, включая «полученные уроки».

«Иностранные боевики-террористы – лишь одна из опасностей, исходящих от ИГИЛ и его сообщников, - предупредила Мишель Конинкс. - Мы не должны терять бдительности перед лицом сложной растущей угрозы терроризма». Целый ряд учреждений ООН вместе разрабатывают меры по противостоянию ИГИЛ, в том числе в области ликвидации источников финансирования террористов, сотрудничество государств в юридических вопросах, а также в сфере реинтеграции бывших боевиков.

Мишель Конинкс, напомнила, что в последние полгода ООН вместе с государствами – членами Организации разработали, например, инновационные методы противостояния терроризму. В их числе – применение новейших технологий для защиты границ, как того требует резолюция Совета Безопасности 2396, - в частности, заблаговременное ознакомление с информацией о пассажирах и с системой их регистрации, включая использование биометрических данных. Мишель Конинкс подчеркнула, что использование этих технологий должно сопровождаться соблюдением международного права, в том числе в области прав человека и с учетом права на частную жизнь и необходимость защиты личных данных. Одним из важных достижений последних месяцев стала публикация рекомендаций ООН в области ответственного использования биометрических данных и обмена ими. Еще одна публикация, подготовленная Управлением по борьбе с терроризмом, содержит удачные примеры защиты объектов инфраструктуры от террористических актов.

Мишель Конинкс отметила, что ООН тесно сотрудничает с частным сектором, особенно в области информационно-коммуникационных технологий. Одним из результатов такого сотрудничества должна стать публикация практических рекомендаций о том, как запрашивать и собирать электронные свидетельства за пределами собственных границ, в том числе имеющиеся у частных провайдеров. Еще одно руководство будет касаться вопроса допустимости и использования данных, собранных военными.

«Глобальная борьба с ИГИЛ и его сторонниками продолжается, - заключила Конинкс. – ООН, как Исполнительный директорат Контртеррористического комитета, так и Контртеррористическое управление, будут и дальше укреплять координацию и согласованность с тем, чтобы выявлять пробелы и положительные примеры и оказывать необходимую поддержку государствам-членам ООН».

Владимир Воронков сообщил, что в ходе его визита в Кабул 14-15 мая президент Афганистана Ашраф Гани предложил созвать конференцию высокого уровня с целью разработки региональной контртеррористической стратегии с акцентом на Афганистан, куда направляется наибольшая часть игиловцев, потерпевших поражение на поле боя. В их числе и выходцы из стран Центральной Азии, многие из которых возвращаются домой.

В конце апреля – начале мая Владимир Воронков и Мишель Конинкс побывали в Центральной Азии, где они оценили ход выполнения совместного плана действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Они также обсудили возможные направления сотрудничества с государствами региона на следующем этапе реализации плана.