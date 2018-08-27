Совет директоров «Эксимбанк Казахстан» прекратил свои полномочия

CA-NEWS (KZ) - АО «Эксимбанк Казахстан» сообщило о прекращении полномочий членов совета директоров. Соответствующая заявка за подписью председателя правления Дмитрия Прихожана опубликована на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Согласно документу, решение об изменении состава совета директоров принято 25 августа 2018 года.

Совет директоров покинули Клебанов Александр Яковлевич, Кан Сергей Владимирович, Ким Валерия Викторовна и Турмагамбетов Ренат Жумабекович.

Отмечается, что их членство в совете директоров прекращено по собственной инициативе.

Состав директоров во главе с Александром Клебановым был избран 13 ноября 2017 года со сроком полномочий до 12 ноября 2020 года.

В мае стало известно, что Национальный банк Казахстана приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Эксимбанк Казахстан» сроком до 29 августа 2018 года.



