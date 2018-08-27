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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Скоро холода: Астана практически готова к отопительному сезону

CA-NEWS (KZ) - Астана практически полностью готова к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба акимата города.

Согласно данным Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столицы, готовность социальных объектов (детских садов, школ, больниц, учреждений культуры) по состоянию на середину августа составила 96,5%. В частности, объекты здравоохранения – 92%, объекты образования – 97% и объекты культуры – 100%. Жилой фонд готов на 91%. Из 2415 жилых объектов Астаны принимать тепло сегодня могут 2193, что соответствует утвержденному графику работ. До начала отопительного сезона ремонтные работы будут завершены во всех многоэтажках.

В свою очередь, готовность ТЭЦ-1 составляет 69,6%, ТЭЦ-2 – 66,4%, по районным котельным – 90,3%, проведен необходимый текущий и капитальный ремонт. До начала отопительного сезона паспорта готовности будут получены на всех теплоэнергоцентралях.

Отмечается, что начало отопительного сезона стартует при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и ниже в течение пяти календарных дней.

Прошлый отопительный сезон начался 21 сентября.

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