В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде мусульман-рохинджа

CA-NEWS (CA) - Вооруженные силы Мьянмы участвовали в массовых убийствах с целью геноцида мусульманской народности рохинджа, говорится в докладе независимой международной миссии ООН по расследованию в Мьянме, сообщает Reuters.

Представители миссии по расследованию в Мьянме отмечают, что высшее руководство армии страны совершало геноцид, преступления против человечности и военные преступления в штатах Ракхайн, Качин и Шан при попустительстве гражданских властей.

В ООН посчитали, что правительство Мьянмы во главе с госсоветником Аун Сан Су Джи допустило пропаганду ненависти к рохинджа, уничтожало документы о нарушении прав человека и военных преступлениях, а также не смогло защитить права меньшинств.

Операция силовиков по зачистке района Ракхайна от боевиков, в результате которой сотни тысяч рохинджа бежали в Бангладеш, была «непропорциональным» ответом на угрозу безопасности, заявили в ООН.

Авторы доклада призвали ООН ввести индивидуальные санкции против ответственных за нарушение международных законов. В частности, предлагается заморозить их активы и запретить им путешествовать. Такие меры в ООН хотят применить к пяти генералам армии Мьянмы, которых считают ответственными за операции против рохинджа.

Документ будет официально представлен 18 сентября в ходе очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Составители доклада не были допущены в Мьянму и свое расследование проводили на основе интервью с жертвами и свидетелями, изучая спутниковые снимки, фотографии и видео.

Начиная с конца августа 2017 года на западе Мьянмы полиция и армия в рамках военной «акции возмездия» за нападения на полицейских убили несколько сотен представителей этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующих ислам. По данным международной организации «Врачи без границ», лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами стали 6,7 тыс. человек. Около 700 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний мусульманский Бангладеш или на необитаемые острова в Бенгальском заливе.

ООН определяет геноцид как акт уничтожения представителей определенной национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Последние разы этот термин был использовано при описании конфликтов в Боснии и для определения ситуации в террористической группировке «Исламское государство».