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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Минобороны РФ опровергли сообщения о российском авиаударе на севере Афганистана
Предыстория: Власти Афганистана заявили об авиаударе «российского или таджикского» военного самолетаПродолжение: Власти Таджикистана опровергли сообщения СМИ об авиаударах по Афганистану

CA-NEWS (CA) - В министерстве обороны России опровергли информацию о том, что российские самолеты якобы нанесли удар по боевикам движения «Талибан» в Афганистане, сообщает «Интерфакс».

«Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли», - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что сообщения «о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения Талибан в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствуют действительности».

В свою очередь, таджикская служба радио «Озоди» сообщила, что авиаудар по территории уезда Даргад афганской провинции Тахар наносили два военных вертолета, прилетевшие с территории Таджикистана. По данным пресс-секретаря полиции региона Халила Асира Асира, в результате атаки вертолетов были убиты шестеро талибов, еще два экстремиста ранены. «В зарослях талибы вместе с наркоконтрабандистами создали себе убежище. Там нет мирных граждан. О гибели талибов мы узнали сегодня из донесений спецслужб», - сказал представитель полиции.

Ранее в понедельник на сайте агентства Reuters сообщалось со ссылкой на местную полицию, что принадлежащий России или Таджикистану самолет нанес авиаудар по боевикам в ходе их столкновения с таджикскими пограничниками, в результате шестеро талибов были убиты.

СМИ Таджикистана со ссылкой на источник в силовых структурах республики утром сообщали, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. Тогда отмечалось, что результате обстрела с территории Афганистана на таджикском берегу реки Пяндж погибли два лесника, еще один получил ранения.

Официальные власти Таджикистана также опровергли сообщения об атаке вертолетов территории Афганистан.

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