Вооруженное нападение на границе с Афганистаном совершено боевиками «Талибан», - погранслужба Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Погранслужба Таджикистана сообщила, что вооруженное нападение на трех жителей Фархора близ границы с Афганистаном совершено боевиками «Талибан», передает Радио Озоди.

Они расстреляли из пулемета Калашникова и миномета автомобиль «Нива», в котором находились трое лесничих: двое человек погибли, один получил ранения.

В погранслужбе РТ сообщили 27 августа, что лесничие имели официальную лицензию на деятельность, в тот день они отправились на сенокос, но были жестоко расстрелены с сопредельной стороны.

«Предварительное следствие показало, что таджикистанцы были убиты из пулемета Калашнкова и миномета», - отметили в ведомстве.

По его словам, в настоящее время ситуация на таджикско-афганской границе находится под контролем и сюда брошены дополнительные силы из числа сотрудников милиции, погранслужбы.

27 августа к месту инцидента на двух вертолетах прибыли высокопоставленные представители правоохранительных структур из Душанбе, среди них министр внутренних дел и председатель ГКНБ.

Тела двух погибших жителей Фархора, погибших близ афганской границы, доставлены на экспертизу в центральную районную больницу, где сообщили, что первоначальная экспертиза показала, что оба были застрелены из пулемета Калашникова.

«​Расследование продолжается, и соответствующие органы рассматривают все версии. После окончания экспертизы тела убитых будут переданы родным для захоронения», - добавили в ведомстве. Врачи районной больницы сообщили, что третий лесничий, получивший ранения, в больницу не был доставлен.

Инцидент произошел после полудня 26 августа недалеко от границы с Афганистаном: нападению с сопредельной стороны подверглась автомашина "Нива" с тремя жителями Фархора. Это Саидов Амирхон Амирович, 1965 года рождения, житель села 1 Мая джамоата 20-летия Независимости, Сангаков Давлат Раджабович, 1958 года рождения, житель села Маргзор джамоата Галаба, а также раненого: Рахмонов Сафархон Бурихонович.