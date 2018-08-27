ФБР готово делиться опытом с сотрудниками правоохранительных органов Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Астане 27 августа генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров встретился с делегацией Федерального бюро расследований США во главе с заместителем директора Дэвидом Л.Боудичем.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного органа, они обсудили вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества по исполнению запросов оказания взаимной правовой помощи. За последние три года их поступило 16, в том числе 6 из ФБР, которые реализованы в полном объеме.

Отдельно затронута тема выдачи лиц в порядке экстрадиции между Казахстаном и США, а также передаче осужденных для отбывания наказания в своих государствах.

Отмечая большой опыт работы ФБР в противодействии транснациональной преступности, К.Кожамжаров выразил готовность к расширению взаимодействия.

В ходе встречи также обсуждена деятельность Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, а также перспектива обмена опытом с Национальной академией ФБР, известной своей учебной программой для сотрудников правоохранительных органов мира.

В завершение встречи генпрокурор выразил надежду на укрепление двусторонних отношений.