В монгольском сомоне Бат-Улзий прошёл ежегодный фестиваль яков

CA-NEWS (MNG) - С 21 по 22 августа в сомоне Бат-Улзий прошёл ежегодный фестиваль с участием более 2 тысяч яков, передает Montsame.



В рамках фестиваля состоялись различные мероприятия, в том числе прославление пастухов-передовиков аймака, гонки на яках, родео, поло на яках, соревнования по бросанию лассо, состязания по национальной борьбе, а также культурные мероприятия. На праздничной ярмарке посетителям была предоставлена возможность приобрести изделия из шерсти яков и продегустировать местную продукцию из ячьего молока.

По количеству поголовья яков (по-монгольски "сарлаг") Монголия занимает второе место в мире. Мясо и молоко яков употребляют в пищу, из их пуха производят высочайшего качества кашемир, шкуру и шерсть животных используют для изготовления одежды, ремней, обуви, ковров и шатров. Кроме того, скотоводы используют яков как тягловую силу, перевозят на них грузы и преодолевают верхом на яках немалые расстояния.