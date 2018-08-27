РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В монгольском сомоне Бат-Улзий прошёл ежегодный фестиваль яков

CA-NEWS (MNG) - С 21 по 22 августа в сомоне Бат-Улзий прошёл ежегодный фестиваль с участием более 2 тысяч яков, передает Montsame.

В рамках фестиваля состоялись различные мероприятия, в том числе прославление пастухов-передовиков аймака, гонки на яках, родео, поло на яках, соревнования по бросанию лассо, состязания по национальной борьбе, а также культурные мероприятия. На праздничной ярмарке посетителям была предоставлена возможность приобрести изделия из шерсти яков и продегустировать местную продукцию из ячьего молока.

По количеству поголовья яков (по-монгольски "сарлаг") Монголия занимает второе место в мире. Мясо и молоко яков употребляют в пищу, из их пуха производят высочайшего качества кашемир, шкуру и шерсть животных используют для изготовления одежды, ремней, обуви, ковров и шатров. Кроме того, скотоводы используют яков как тягловую силу, перевозят на них грузы и преодолевают верхом на яках немалые расстояния.

print
  • В США скончался сенатор Джон Маккейн
  • Более 230 человек пострадали во время землетрясения в Иране, двое погибли
  • Спортсмен из Туркменистана дисквалифицирован за применение допинга на Азиаде
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×