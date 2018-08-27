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  27 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 252 человек
Предыстория: Более 230 человек пострадали во время землетрясения в Иране, двое погибли

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения в западной части Ирана, магнитуда которого составила 5,9, сообщает в воскресенье агентство Tasnim. Еще не менее 253 человек получили ранения.

Землетрясение произошло в воскресенье утром нанесло урон нескольким городам. Мощность подземных толчков оценили в 6,1 балла. Далее последовало несколько афтершоков мощностью в 3 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км, недалеко от города Тазехабад (провинция Керманшах).

Ранее агентство сообщило о двух жертвах, однако позднее стало известно, что землетрясение привело к гибели женщины, находившейся на восьмом месяце беременности.

Как сообщает Mehr со ссылкой на генерального директорп отдела по связям с общественностью Университета медицинских наук Керманшаха Мехди Мохаммади заявил, что среди погибших был 70-летний мужчина, скончавшийся от сердечного приступа, и беременная женщина, смерть которой наступила после потери сознания.

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