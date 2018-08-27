В Забайкалье жители устроили самосуд над двумя гражданам Узбекистана, заподозрив их в педофилии

CA-NEWS (UZ) - В Забайкальском крае раскрыли убийство двух граждан Узбекистана, совершённое осенью прошлого года. Обвинение в совершении преступления предъявлено 34-летнему жителю одного из сёл Нерчинского района, сообщает Следственный комитет по Забайкальскому краю.

Работа по раскрытию этого преступления началась с мая этого года, когда в правоохранительные органы обратился гражданин Узбекистана, заявивший о пропаже в Чите двух своих земляков. По сообщению о внезапном исчезновении двух человек незамедлительно возбудили уголовное дело. К его расследованию подключились следователи-криминалисты. Они выяснили, что в октябре прошлого года мужчины ушли на встречу, с которой не вернулись.

В ходе совместной работы с полицейскими следователи выяснили, что к убийству мужчин может иметь причастность 34-летний житель Нерчинского района. При первом же допросе мужчина признался, что в ходе конфликта убил потерпевших из охотничьего ружья. А после закопал их тела. При проведении проверки показаний следователи обнаружили тела убитых мужчин в месте, которое указал обвиняемый.

Как сообщает газета «Вечорка», в октябре прошлого года два гастарбайтера, оба граждане Узбекистана, штукатурили стены в сельской школе в Нерчинском районе. После их отъезда, отмечает газета, выяснилась ужасная правда – взрослые мужчины долгое время растлевали трех мальчишек-первоклассников. Педофилов нашли местные криминальные авторитеты и учинили над ними самосуд.

Обвиняемого заключили под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, экспертизы ДНК, ряд других. Расследование продолжается.