Пластик не только загрязняет планету, но и способствует глобальному потеплению, - исследование

CA-NEWS (CA) - Оказывается, пластик не только загрязняет окружающую среду и угрожает животным и человеку, но и «вносит свою лепту» в изменение климата. Об этом сообщают в Программе ООН по окружающей среде, ссылаясь на данные нового исследования, проведенного в Гавайском университете.

К удивлению самих ученых, выяснилось, что, разлагаясь, под воздействием солнечной радиации пластик выделяет примеси парниковых газов метана и этилена, причем со временем объемы эмиссий растут.

Исследователи протестировали целый ряд материалов, содержащихся в тканях, строительных материалах, изделий их пластика. «Результаты говорят о том, что пластик является источником газовых примесей, которые оказывают влияние на климат, причем по мере производства изделий из пластмассы и накопления пластика в окружающей, объемы этих эмиссий будут только увеличиваться», - говорится в докладе.

Особенно опасны целлофановые пакеты, которые в больших количествах содержат полиэтилен – один из самых активных источников метана и этилена. По оценкам, начиная с 1950 года было произведено более восьми миллиардов тонн пластиковых пакетов. Ожидается, что в ближайшие 20 лет их ежегодное производство вырастет вдвое.

«На фоне прогнозируемого роста производства пластика в глобальном масштабе важно, чтобы производители пластика, а также государства, пытающиеся остановить изменение климата, отдавали себе отчет в том, каковы масштабы эмиссий метана и этилена и как они влияют на экосистемы», - отмечает Никлас Хагельберг, эксперт Программы ООН по окружающей среде. По мнению исследователей, их открытие только подтверждает необходимость бороться с использованием пластика, который, как выяснилось, способствует глобальному потеплению.

В целом, концентрация метана в атмосфере, попадающих туда из разных источников, за последние два века удвоилась. А по оценкам Межправительственной группы по изменению климата, способность метана задерживать тепло и нагревать атмосферу – в 86 раз выше, чем у углекислого газа. Правда, эмиссии метана не так велики, как выбросы СО2. Его источники, помимо пластика, – сельское хозяйство, включая животноводство, земледелие и культивация риса, а также производство и использования угля, нефти и природного газа.