Какие мероприятия пройдут в Астане к Дню Конституции Казахстана?

CA-NEWS (KZ) - 30 августа Казахстан отмечает День Конституции. В честь праздника в Астане будет организован ряд культурно-массовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба акимата города, главным в череде событий станет концерт с участием звезд казахстанской эстрады, который пройдет вечером на площади перед зданием администрации столицы. На концерте выступят Гадылбек Жанай, Дастан Оразбеков, Гульнур Оразымбетова, Бейбит Корган, Маржан Арапбаева, Дос, Канат Умбетов, Алмас Кишкенбаев, Курмаш Маханов, ведущими вечера будут известные шоумены Азамат и Антон. Концерт могут посетить все желающие, начало в 18:00, программа продлится до 23:00.

Также популярные исполнители, танцевальные и музыкальные коллективы, артисты столичного театра кукол, аниматоры, ростовые куклы с интерактивными развлечениями и цирковые артисты выступят для жителей 10 пригородных массивов – Пригородный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Ондирис, Железнодорожный, Уркер, Коктал, Промышленный и Казгородок. Концерты будут проходить в 15:00 и 19:00.

В музее им. С.Сейфуллина открылась выставка «Ата заң – азаттықтың алтын арқауы», посвященная Дню Конституции. Экспозицию можно посетить с 10:00 до 18:00, она продлится до 31 августа. Также тематические выставки пройдут в музее «Алжир» и во Дворце независимости.

Кроме того, 29 августа, в преддверии праздника, в Ледовом дворце «Барыс арена» состоится второй международный фестиваль «Астана Дауысы». В рамках фестиваля пройдет церемония вручения статуэток исполнителям современной музыки из разных стран мира.

На одной сцене выступят артисты, возглавляющие музыкальные рейтинги Грузии, Швеции, Латвии, Молдовы, Армении, Узбекистана, Украины, России и Казахстана. В этом году на выступят Ninety One, Ерке Есмахан, победитель конкурса «Евровидение-2012» Loreen, Интарс Бусулис, DoReDos, СЕВАК, Согдиана, ALEKSEEV, Григорий Лепс, Ани Лорак и Филипп Киркоров. Стоимость билетов от 1 тыс. до 15 тыс. тенге.