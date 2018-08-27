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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Хороге пройдет международный инвестиционный форум «Памир Инвест-2018»

CA-NEWS (TJ) - Международный инвестиционный форум «Памир Инвест-2018» состоится 15-16 сентября текущего года в городе Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области, сообщает Авеста

Форум проведут Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом, Комитет по развитию туризма, исполнительный орган государственной власти ГБАО, Ассоциация предпринимателей и горных фермеров «Милал Интер» совместно с организациями Фонда Ага Хана в Таджикистане и другими партнерами.

Форум призван содействовать привлечению иностранных инвестиций в развитие сферы бизнеса, прежде всего туризма и его инфраструктуры, налаживание торгово-экономических отношений с соседними регионами, дальними и ближними зарубежными странами, ускорение реализации программ социально-экономического развития ГБАО.

Как сообщает официальный сайт международного форума «Памир Инвест-2018», на Форуме намечено участие отечественных и иностранных инвесторов и доноров, руководителей и представителей министерств и ведомств Республики Таджикистан и международных организаций.

С 2011 года были проведены 4 форума, в которых принимало участие более 700 человек.

В их числе были руководители и представители государственных, международных, общественных организаций, инвесторы, предприниматели, представители средств массовой информации.

По неполным подсчетам в результате налаживания сотрудничества местных и иностранных участников Форума в ГБАО было привлечено более $6 млн., созданы различные производства, внесен вклад в развитие социальной сферы.

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