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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Spiegel узнал о межэтническом конфликте в сборной Германии на ЧМ-2018

CA-NEWS (CA) - Одной из причин провала сборной Германии на чемпионате мира – 2018 мог стать конфликт внутри команды, сообщает немецкое издание Spiegel.

По информации источника, немецкая команда на мундиале в России раскололась на два лагеря. Первый включал в себя футболистов иностранного происхождения, среди которых Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. Во втором лагере оказались коренные уроженцы Германии: Томас Мюллер, Матс Хуммельс и другие. Первая группа называла представителей второй «картофель» – прозвище, которое зачастую используют турки. В ответ «иностранцев» называли «канаке» – немецкое ругательство в отношении уроженцев других стран. Предполагается, что во время турнира в России Мюллер пародировал и высмеивал манеру общения игроков иностранного происхождения.

При этом оба лагеря были недовольны действиями главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Группу футболистов немецкого происхождения не устроило то, что в состав команды на чемпионат мира не попал Сандро Вагнер, а их оппоненты были недовольны отсутствием в коллективе Лероя Сане.

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф заявил, что в команде собираются решить проблему межнационального конфликта: «Мы знаем, что в будущем нам придется интенсивно разбираться в этой теме. В любом случае мы сделаем все возможное, чтобы снова стать настоящей командой», - сказал Бирхофф.

Напомним, на чемпионате мира – 2018 сборная Германии впервые не сумела преодолеть групповой этап мундиаля, заняв в группе 4 место.

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