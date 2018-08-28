В Согде имам-хатиб уволен из-за незнания национального гимна

CA-NEWS (TJ) - Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана уволил имам-хатиба мечети в Пенджикенте за незнание национального гимна, сообщает Радио Озоди.

27-летний житель джамоата Ёри города Пенджикент, который до последнего времени являлся имам-хатибом общественной мечети в джамоате, в начале июня этого года проходил аттестацию в Душанбе.

Священнослужитель рассказал 27 августа, что только сейчас его уведомили о том, что он не имеет права занимать должность имам-хатиба из-за незнания национального гимна страны, поэтому на его место назначен другой религиозный деятель.

Ежегодно во время аттестации имам-хатибы экзаменуются на знание национального гимна, знание государственной символики и правил чтения намаза согласно суннитскому мазхабу.

Накибхон Кориев, теперь уже бывший имам-хатиб мечети «Каландар» города Пенджикента, говорит, что знает гимн назубок, поэтому его несправедливо уволили. По его словам, действительно, во время аттестации он переволновался и не смог полностью прочитать аят о правилах совершения паломничества, но вот гимн и национальную символику он знает хорошо.

В подтверждение своих слов он исполнил часть национального гимна, назвал автора текста и музыки. Накибхон Кориев – выпускник Исламского университета Таджикистана, а его преемник, говорит священнослужитель, не имеет диплома о религиозном образовании.

«Во время аттестации меня первым делом попросили исполнить гимн. Эта просьба была ко всем. Единственное, я не смог полностью ответить на вопрос, какой аят Корана был ниспослан о паломничестве. На остальные вопросы я ответил», - сказал он.

В мечети, в которой Накибхон был имамом, на пятничный намаз собирается до 2 тыс прихожан. Она считается одной из крупных мечетей Пенджикента.

Между тем в отделе по делам религии администрации Пенджикента подтвердили увольнение Накибхона Кориева, отметив, что он не знал не только гимна, но и запинался в ответе на вопрос о правилах чтения намаза.

Саидджон Шодиев, начальник отдела по делам религии города Пенджикента, сказал 27 августа, что аттестация обычно начинается с тестирования на знание гимна и национальной символики, а потом следуют вопросы, касающиеся религиозной грамотности.

«Да, сначала тестируем на знание гимна и ггосударственной символики, потому что имамы являются госслужащими и должны это знать. К тому же государство платит им зарплату. В апреле он не прошел аттестацию в Пенджикенте. Дали ему месяц. Потом была аттестация в Душанбе, вновь не прошел. Вновь дали 2-3 месяца. И вновь «провалил» аттестацию. Накибхон обжаловал результаты аттестации, создали комиссию. Задавали простейшие вопросы, не прошел. На его место пока никто не назначен, человек пока что исполняет обязанности имам-хатиба», - говорит Шодиев.

Аттестация имам-хатибов проводится ежегодно с 2009 года согласно ст. 11 Закона о свободе совести и религиозных объединениях, в которой отмечается, что выборы имам-хатибов и имамов мечетей проводятся по согласованию с государственным уполномоченным органом по делам религий.

Имам-хатибы назначаются Советом улемов по согласованию с Комитетом по делам религии и получают зарплату из государственного бюджета в размере около 1 тыс сомони (около $100). В Таджикистане насчитывается около 4 тыс. имамов и имам-хатибов.