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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Госслужащие Узбекистана будут работать в субботу и отдыхать по воскресеньям

CA-NEWS (UZ) - Государственные служащие Узбекистана отныне будут работать до 17:00 в субботу, а по воскресеньям отдыхать. Об этом на собрании в понедельник заявил президент Шавкат Мирзиёев, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Весной 2017 года глава государства объявил «чрезвычайное положение» для руководящего состава республики с усиленным режимом работы. Жители Ташкента и других городов Узбекистана сообщали, что свет в окнах госучреждений не гаснет до полуночи.

Как сообщил источник в правительстве, на совещании с участием руководителей министерств и ведомств президент сказал, что работники государственных органов воскресенья должны проводить с семьями.

«Теперь в субботу работа будет длиться до 17:00, а воскресенье — выходной день. Президент сказал, чтобы мы уделяли внимание семьям. В то же время он подчеркнул, что в рабочее время госслужащие должны справляться со всеми возложенными на них функциональными обязанностями качественно и эффективно», — сказал собеседник «Газеты.uz».

Шавкат Мирзиёев поручил сократить количество и длительность собраний в госорганах, а также прекратить сбор ненужных отчетов и информации. Ранее об этом распорядился премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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