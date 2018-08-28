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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане военнослужащий пытался покончить собой

CA-NEWS (KZ) - Военнослужащий войсковой части 12740 пгт. Сарыозек рядовой А.Мезенцев 24 августа совершил попытку суицида.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана, в данный момент состояние военнослужащего удовлетворительное, оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что попытка суицида не связана с прохождением воинской службы.

В настоящее время компетентными органами по данному факту ведется досудебное расследование.

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