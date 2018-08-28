РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия новой школы в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали сегодня, 28 августа в столичном районе Шохмансур приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию общеобразовательной школы №55, сообщает Авеста.

Президенту было доложено, что школа рассчитана на обучение 3,5 тыс. учащихся в две смены и расположена на площади около 2 га земли.

Новая школа состоит из двух корпусов. Первый корпус состоит из трех 4 и 5-этажных зданий, а второй корпус – из одного здания. В новой общеобразовательной школе №55 действуют кабинеты физики, химии, биологии, начальной военной подготовки, оснащенные необходимым оборудованием и школьными предметами. Также в школе созданы 4 лингафонных кабинетов и столько же компьютерных классов, 4 учительских, технический кабинет, медпункт, электронная библиотека, отмечается в статье.

Глава государства призвал учащихся школы к усердной учебе, освоению различных предметов, особенно иностранных языков.

По словам Эмомали Рахмона, только за последние полтора года в городе Душанбе построены и сданы в эксплуатацию девять новых школ, гимназий и дополнительных учебных корпусов на общую сумму 174 млн сомони (более $18 млн), продолжается реконструкция и ремонт 10 школ на общую сумму 56 млн сомони (около $6 млн).

«Сегодня в нашей столице продолжается строительство 12 новых современных школ для 19,6 тыс. учеников. Анализы показывают, что количество учащихся школ в Душанбе каждый год увеличивается, примерно на три процента, и это значит, что в предстоящие 10 лет необходимо создать свыше 30 тысzx ученических мест», – констатировал глава государства.

print
  • В Туркменистане госслужащих и студентов массово готовят к Дню независимости
  • Президент Узбекистана в октябре посетит с визитом Францию
  • В ДТП в Павлодарской области погиб чиновник, его супруга и 3-летний сын
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×