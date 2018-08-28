Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия новой школы в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали сегодня, 28 августа в столичном районе Шохмансур приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию общеобразовательной школы №55, сообщает Авеста.

Президенту было доложено, что школа рассчитана на обучение 3,5 тыс. учащихся в две смены и расположена на площади около 2 га земли.

Новая школа состоит из двух корпусов. Первый корпус состоит из трех 4 и 5-этажных зданий, а второй корпус – из одного здания. В новой общеобразовательной школе №55 действуют кабинеты физики, химии, биологии, начальной военной подготовки, оснащенные необходимым оборудованием и школьными предметами. Также в школе созданы 4 лингафонных кабинетов и столько же компьютерных классов, 4 учительских, технический кабинет, медпункт, электронная библиотека, отмечается в статье.

Глава государства призвал учащихся школы к усердной учебе, освоению различных предметов, особенно иностранных языков.

По словам Эмомали Рахмона, только за последние полтора года в городе Душанбе построены и сданы в эксплуатацию девять новых школ, гимназий и дополнительных учебных корпусов на общую сумму 174 млн сомони (более $18 млн), продолжается реконструкция и ремонт 10 школ на общую сумму 56 млн сомони (около $6 млн).

«Сегодня в нашей столице продолжается строительство 12 новых современных школ для 19,6 тыс. учеников. Анализы показывают, что количество учащихся школ в Душанбе каждый год увеличивается, примерно на три процента, и это значит, что в предстоящие 10 лет необходимо создать свыше 30 тысzx ученических мест», – констатировал глава государства.