В Северо-Казахстанской области должников по алиментам устраивают на работу, отказ влечет уголовную ответственность

CA-NEWS (KZ) - Департамент юстиции Северо-Казахстанской области и Центр занятости населения Петропавловска провели ярмарку вакансий для должников по алиментам.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Казахстана, мероприятие проведено в целях уменьшения проблемных алиментов, находящихся на исполнении у частных судебных исполнителей, путем трудоустройства должников и обращения в дальнейшем взыскания алиментов на заработную плату.

Участникам ярмарки были предложены вакансии как в государственных учреждениях, таких как детские сады, школы, больницы и др., так и в частных коммерческих и некоммерческих организациях.

По условиям акции, отказ от трудоустройства на подходящие вакансии расценивается как уклонение, и в таких случаях судебные исполнители примут меры по привлечению должников по алиментам к административной и уголовной ответственности.