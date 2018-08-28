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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Центральный Банк Монголии поставил перед собой цель довести объем приобретаемого золота до 22 тонн в текущем году

CA-NEWS (MNG) - Центральный Банк Монголии (ЦБ) поставил в текущем году перед собой цель довести объем покупки золота до 22 тонн или увеличить на 10% по сравнению с прошедшим годом, передает Montsame.

По данным специалистов ЦБ, валютные резервы страны увеличатся на $700 млн за счет приобретения золота и доведения его объема до 20 тонн.

«В последние годы объем золота, приобретаемого ЦБ, растет быстрым темпом. Это связано прежде всего со снижением налога за пользование природными ресурсами до 2.5%»,-говорится в сообщении ЦБ.

Однако срок налоговых льгот истечет в 2019 году. В связи с этим ЦБ представил правительству предложение о продлении данного срока еще на пять лет.

В рамках увеличения объема сдачи золота ЦБ покупает золото по рыночным ценам на международном рынке. Кроме того, ЦБ работает над созданием лабораторий анализ пробы золота в аймаках Баянхонгор и Дархан-Уул. Тем не менее, со стороны ЦБ подчеркивает необходимость решения вопроса о пресечении незаконного вывоза золота из страны в целях увеличения государственных запасов золота.

В рамках своей программы «Алт-2» правительство намерено довести объем покупки золота до 25 тонн к 2020 году.

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