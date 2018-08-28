В МИД Туркменистана обсудили итоги саммита по Аральскому морю

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана 27 августа состоялся брифинг, посвященный итогам Саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В мероприятии приняли участие руководители МИД Туркменистана, Исполнительного комитета МФСА, дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, эксперты-экологи, представители общественных организаций, а также главные редакторы газет и журналов, и аккредитованные журналисты при МИД Туркменистана.

Отмечая успешное проведение Саммита глав государств-учредителей МФСА, который в последний раз проводился в 2009 году, спикеры подчеркнули значимость прошедшего мероприятия в повышении эффективности работы Фонда в деле сотрудничества на благо стран народов региона Центральной Азии.

В процессе подготовки к Саммиту активно велась работа над такими документами, как Концепция Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (четвёртая фаза) и Концепция Специальной программы Организации Объединённых Наций для стран бассейна Аральского моря. В данной связи была отмечена озвученная Президентом Туркменистана концепция о необходимости создания правового механизма, учитывающего интересы всех стран региона в вопросе интегрированного управления водными ресурсами с учётом проблемы изменения климата и уменьшения водных ресурсов.

Подчеркнув системный подход туркменского лидера к решению задач, стоящих перед МФСА, участники мероприятия отметили актуальность инициатив при подготовке к региональным Саммитам проводить совещания на уровне экспертов и министерские встречи. Кроме того, обсудили роль формирования такого института, как Консультативный совет глав государств Центральной Азии. В рамках Саммитов представляется возможным приглашать руководителей авторитетных международных организаций, таких, как ООН, ОБСЕ, СНГ, что еще сильнее укрепит взаимодействие мирового сообщества в работе над сохранением и восстановлением Аральского моря.

В целом, отмечая значение прошедшей в Авазе встречи, выступавшие были едины во мнении, что итоги Саммита свидетельствуют о консолидированном подходе государств Центральной Азии к решению актуальных задач регионального развития.

Завершая обсуждение итогов Саммита МФСА, участники брифинга выразили уверенность, что предложения и инициативы, зафиксированные в Совместном коммюнике, послужат определению ключевых направлений дальнейшей деятельности в рамках Международного фонда спасения Арала и найдут отражение в практических шагах по улучшению экологической ситуации в регионе.