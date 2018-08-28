В Караганде откроется технопарк

CA-NEWS (KZ) - Во Дворце детей и юношества в Караганде откроется технопарк.

Как сообщает пресс-служба акимата области, в нем будут проходить занятия по робототехнике, астрономии, конструированию и основам инженерии. На его создание и оснащение из городского бюджета выделено 14 млн тенге.

Сейчас специалисты разрабатывают проект будущего технопарка. В сентябре планируют объявить конкурс на покупку и монтаж необходимого для него оборудования. Открытие учреждения намечено на ноябрь.

В новом технопарке работа будет идти по двум основным модулям: научно-исследовательскому и функциональному.

В рамках первого запланировано участие в различных семинарах и конференциях, деятельность при Малой академии наук юных исследователей, а также реализация образовательных программ по занимательной астрономии и космонавтике. Для этого во дворце установят мобильный планетарий и оборудуют астрономический комплекс.

В рамках функционального модуля будут проходить занятия в нескольких лабораториях, в том числе лаборатории робототехники. Также здесь установят станки, с помощью которых ученики смогут познакомиться с технологиями обработки различных материалов и создать готовый продукт - от этапа проработки эскиза до 3D-модели и готового изделия.

«Набор на занятия будет открытым. Приглашать на занятия планируем детей от 5 лет и до старших классов. Возможная оплата занятий будет зависеть от того, за какую цену и на каких условиях мы сможем приобрести оборудование. Но даже если занятия будут частично платными, то ценовая политика будет приемлемой. Вообще, для начала мы хотим сделать упор на школьников и краткосрочные программы - формат воркшопов и мастер-классов. Такой формат поможет нам определить интересы школьников, чтобы в дальнейшем набрать группы на долгосрочные программы», - рассказала заместитель директора по научно-методической работе Дворца детей и юношества Марина Исаинова.

Площади, на которых расположится технопарк, готовы к установке оборудования. Для того, чтобы новым кружкам и технике хватило места, администрации ДДЮ пришлось сократить набор по художественно-эстетическим направлениям и в группы дошкольного развития.