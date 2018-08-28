Спасатели Монголии и Кыргызстана проводят учения по организации аварийно-спасательных работ

CA-NEWS (MNG) - В Монголии управление по чрезвычайным ситуациям столицы, а также специалисты и спасатели из Кыргызстана проводят совместные учебно-практические учения по организации аварийно-спасательных работ с высоты при дорожно-транспортных происшествиях, сообщает Montsame.

Совместные учения с участием более 60 служащих спасательных подразделений и отрядов проходят в долине горы Буувэйт, расположенной в пригородном районе Налайх.

В ходе обучения участники планируют отработать практические навыки работ на аварийно-спасательных средствах и взаимно обменяться опытом.