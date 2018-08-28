Россия развернула у берегов Сирии самую мощную группировку боевых кораблей

CA-NEWS (CA) - Минобороны РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за всё время участия России в сирийском конфликте, пишут «Известия». В ее состав входит 10 кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки.

Как рассказали в Минобороны РФ, в настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

По данным издания, постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море состоит из 10 кораблей и двух подводных лодок. Представлены все флоты, кроме Тихоокеанского. Это самая мощная группировка с начала операции.

В состав ударного соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевые корабли «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочек» и дизель-электрические подводные лодки Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». На подходе еще несколько кораблей. На крейсере «Маршал Устинов» развернут мощный противокорабельный ракетный комплекс «Вулкан», а восемь боевых кораблей — носители крылатых ракет «Калибр».

Для снабжения многочисленной группировки в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».

В ночь на субботу Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США готовы нанести удар по Сирии, если войска президента страны Башара Асада вновь применят химическое оружие.

После этого Минобороны России заявило, что в Сирии готовится «провокация» боевиков, которую западные страны планируют использовать для удара по Сирии.

Сирийская армия готовится к наступлению в провинции Идлиб, последнем регионе страны, который контролируется боевиками.