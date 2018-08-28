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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Кызылординской области стоят комплекс по добыче и обогащению соли за $8 млн

CA-NEWS (KZ) - В 2019 году в Кызылординской области планируют ввести в эксплуатацию комплекс по добыче, переработке и обогащению соли.

По данным пресс-служба акимата региона, стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд тенге ($8 млн). Планируемая мощность на первом этапе составит 100 тыс. тонн, в дальнейшем - 300 тыс. тонн.

Новое производство позволит создать 100 рабочих мест при строительстве и 500 рабочих мест при эксплуатации завода.

Проект реализует компания ТОО BSK Каратау, занимающаяся геологическими разведками и изысканиями.

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