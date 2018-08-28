Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Центральной Азии?
- Узбекистан, жизнь в Центральной Азии
- 12:58, 28 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - Уровень неприязни к "чужакам" среди россиян резко возрос. Сколько стоит собрать ребенка в школу – жители Центральной Азии не всегда могут купить своим детям даже ручки. Казахстанцы помогают пенсионеру осуществить мечту его детства – достроить крепость в горах. Обо всем этом в видеорепортаже Настоящего Времени:
«Настоящее время. Азия»: Сколько стоит собрать в школу в Центральной Азии
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