Конференция по Афганистану в Москве может вообще не состояться из-за талибов, посчитавших оскорбительным перенос встречи без согласования с ними, - «Ъ»

CA-NEWS (CA) - Конференция по Афганистану в Москве, на которой 4 сентября должны были встретиться представители афганского правительства и движения «Талибан», перенесена на неопределенный срок. Как сообщает сайт МИД РФ, решение о переносе конференции было принято после телефонного разговора президента Афганистана Ашрафа Гани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Впрочем, по информации газеты «Коммерсантъ», эта встреча может вообще не состояться из-за позиции талибов, посчитавших оскорбительным перенос встречи без согласования с ними.

«Российский министр иностранных дел сегодня поговорил по телефону с президентом Ашрафом Гани, и было принято решение, что переговоры в Москве будут отменены», - сообщил сегодня афганский телеканал ToloNews. «Будущие переговоры будут запланированы при участии Кабула», - подтвердили официальные лица. Такое же сообщение распространили и другие местные СМИ со ссылками на источники в правительстве. Позднее официальное сообщение о разговоре появилось и на сайте МИД РФ: «Президент Афганистана, поддержав в принципиальном плане идею организации московской встречи, предложил перенести ее проведение в связи с необходимостью выработки консолидированной позиции афганской стороны по данному вопросу, в том числе с учетом происходящих кадровых изменений в руководстве силового блока Афганистана». Речь идет о недавней отставке советника президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммада Ханифа Атмара. Еще трое высокопоставленных чиновников — и. о. министра обороны Тарик Шах Бахрами, министр внутренних дел Ваис Ахмад Бармак и глава директората безопасности Масум Станекзай — также пытались подать в отставку по собственному желанию, но президент Гани отказался подписывать их заявления.

Речь идет о переносе, а не об отмене конференции,— - обнадежил источник в МИД России.- Все стороны, включая власти Афганистана, принципиально согласны, что такое мероприятие может принести пользу. О новых сроках сообщим, как только дата будет согласована».

Собеседник не стал уточнять, идет ли речь о неделях или месяцах, но высказал надежду, что конференция состоится до конца года.

Напомним, московская конференция по Афганистану была запланирована на 4 сентября. Российские власти приглашали к участию в ней 12 государств: страны Центральной Азии, Иран, Китай, Индию, Пакистан, а также США. Однако исторической ее должно было сделать то, что на ней впервые с момента свержения режима талибов (2001 год) представители этого движения должны были встретиться за столом переговоров с представителями правительства Афганистана.

Впрочем, то, что столь оптимистичные планы не будут реализованы, стало ясно уже на прошлой неделе. США и афганское правительство практически одновременно (21 и 22 августа соответственно) заявили, что не будут участвовать в переговорах. «Мирный процесс должен проводиться под руководством Исламской Республики Афганистан», - пояснил это решение представитель МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади, добавив, что оно было принято не под давлением Вашингтона. Тем не менее, по словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, официально Кабул о своем отказе Москву не уведомлял, а значит, вопрос его участия оставался подвешенным.

Новое заявление о том, что окончательного решения Кабула еще нет, прозвучало и сегодня утром, после встречи заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова с послом Афганистана в Москве Абдул Каюмом Кучаем. В беседе с агентством «Интерфакс» Кучай дал понять, что надеется на положительное решение своего правительства по поводу участия в конференции.

Напомним, что не так давно посол Афганистана подвергся жесткой критике российского МИДа из-за заявления, что Москва якобы хочет использовать «Талибан» для борьбы с группировкой «Исламское государство». «Господин Кучай уже не первый раз прибегает к подобного рода заявлениям, основанным на откровенных инсинуациях», - говорилось в заявлении МИД РФ на этот счет.

Осведомленный источник в Кабуле сообщил, что события, которые привели к срыву сентябрьской конференции, развивались следующим образом. Президент Афганистана Ашраф Гани позвонил Сергею Лаврову с просьбой о переносе переговоров на месяц, чтобы лучше к ним подготовиться. Глава российской дипломатии согласился, однако «талибы сочли для себя оскорбительным принимать участие во встрече, отложенной по настоянию афганских властей без согласования с ними», рассказал собеседник.

«Новая конференция по Афганистану «в московском формате» закончилась неудачей еще до начала, - резюмировал в беседе российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.— Талибы всегда были крайне обидчивы, однако российские дипломаты этого, к сожалению, не учли». Дубнов также упомянул, что в настоящее время глава МИДа другой страны, претендующей на роль миротворца в Афганистане, находится с визитом в Кабуле. Это глава узбекской дипломатии Абдулазиз Камилов, недавно принимавший в Ташкенте делегацию из политического офиса движения «Талибан» в Дохе. «Узбекистан может показаться сторонам афганского конфликта более удобной площадкой для переговоров, так как он не играет в геополитическое противостояние и равноудален от Москвы и Вашингтона», - предположил Дубнов.