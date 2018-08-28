Вкладчикам «Эксимбанка» и АО «Qazaq Banki» будут возвращены средства, находящиеся на счетах, при их ликвидации, - Нацбанк Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Вкладчикам «Эксимбанка» и АО «Qazaq Banki» будут возвращены средства, находящиеся на счетах, в случае ликвидации банков судом, обещает Национальный банк Казахстана.

Как отмечается в обращении финрегулятора к вкладчикам, депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов, то есть, в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, КФГД осуществляет вкладчикам - физическим лицам выплаты гарантийного возмещения.

Максимальный предел гарантии составляет:

- по депозитам в тенге - до 10 млн тенге;

- по депозитам в иностранной валюте - до 5 млн тенге.

На возмещение из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов имеют право клиенты банка:

- физические лица,

- индивидуальные предприниматели,

- частные судебные исполнители, нотариусы, адвокаты.

Возмещению подлежит остаток на банковском счете. Начисленное банком вознаграждение не гарантируется. Если договором банковского вклада предусмотрена

капитализация вознаграждения, то капитализированное вознаграждение прибавляется к основной сумме депозита и становится объектом гарантии.

По данным Нацбанка, всего в АО «Qazaq Banki» размещено депозитов физических лиц на сумму 23 млрд тенге ($64 млн). Обязательства Казахстанского фонда гарантирования депозитов по выплате возмещения составляют 19,6 млрд тенге ($54,6 млн).

Около 2% клиентов банка имеют депозиты сверх гарантируемой суммы и получат возмещение в пределах гарантируемой суммы от Казахстанского фонда гарантирования депозитов, а сверх гарантируемой суммы - от ликвидационной комиссии.

Также отмечается, что всего в АО «Эксимбанк Казахстан» размещено депозитов физических лиц на сумму 254 млн тенге ($707,5 тыс.). Обязательства Казахстанского фонда гарантирования депозитов по выплате возмещения составляют 249 млн тенге ($693,6 тыс.).

Около 1% клиентов банка имеют депозиты сверх гарантируемой суммы и получат возмещение в пределах гарантируемой суммы от Казахстанского фонда гарантирования депозитов, а сверх гарантируемой суммы - от ликвидационной комиссии.

Приказом председателя Национального банка назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki» и «Эксимбанка». В состав временной администрации вошли специалисты ведомства.

В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банков КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками. Согласно действующему законодательству, это будут банки со стабильным финансовым положением,

широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране.

После объявления КФГД выбранного банка — агента, вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банк-агент осуществит выплату не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов.