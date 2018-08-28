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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Двое детей погибли в ДТП на дорогах Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Двое детей погибли накануне в результате дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Таджикистана, сообщает пресс-служба МВД республики.

В Таджикабадском районе водитель трактора «МТЗ-82», 25-летний местный житель Насимджон Идрисов не справился с управлением и совершил наезд на 5-летнего местного жителя, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

Также 27 августа на автодороге Душанбе-Турсунзаде водитель автомашины «ДАМАС», 22-летний гражданин Узбекистана Мухриддин Равшанов сбил насмерть 10-летнюю жительницу Турсунзаде Фотиму Донаеву.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства указанных дорожно-транспортных происшествий, отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.

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