В Таджикистане специалисты ООН проводят курсы профмастерства для ветеринаров

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане специалисты продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО, (Food and Agriculture Organization) проводят курсы по профессиональному развитию для ветеринаров страны , сообщает ТаджикТА.

«Продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО при ООН в сотрудничестве с ассоциацией ветеринаров Таджикистана проводит по всей стране 10-дневные курсы по профессиональному мастерству ветеринаров», - отмечается в сообщении представительства ФАО в Таджикистане.

Проект ФАО оказывает поддержку минсельхозу и госслужбе ветинспекции в деле эффективной подготовки специалистов в ветеринарной отрасли в Таджикистане.

С августа по октябрь пройдут четыре курса для 50 молодых ветеринаров, которые будут проходить в клиниках и на фермах.

По завершению курсов квалифицированные специалисты получат комплекты снаряжения первой необходимости, которые состоят из специальной одежды и ветеринарных инструментов для работы в сельских районах Таджикистана.