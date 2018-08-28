В Таджикистане специалисты ООН проводят курсы профмастерства для ветеринаров

- Таджикистан, общество
- 14:14, 28 августа 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане специалисты продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО, (Food and Agriculture Organization) проводят курсы по профессиональному развитию для ветеринаров страны , сообщает ТаджикТА.
«Продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО при ООН в сотрудничестве с ассоциацией ветеринаров Таджикистана проводит по всей стране 10-дневные курсы по профессиональному мастерству ветеринаров», - отмечается в сообщении представительства ФАО в Таджикистане.
Проект ФАО оказывает поддержку минсельхозу и госслужбе ветинспекции в деле эффективной подготовки специалистов в ветеринарной отрасли в Таджикистане.
С августа по октябрь пройдут четыре курса для 50 молодых ветеринаров, которые будут проходить в клиниках и на фермах.
По завершению курсов квалифицированные специалисты получат комплекты снаряжения первой необходимости, которые состоят из специальной одежды и ветеринарных инструментов для работы в сельских районах Таджикистана.