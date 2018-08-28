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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменские паломники вернулись из хаджа в Мекку и Медину

CA-NEWS (TM) - Возвратилась в Туркменистан группа туркменских паломников, совершивших хадж в Мекку и Медину. Как уже сообщалось, 153 туркменистанца – представители пяти велаятов страны и города Ашхабада – отправились в Королевство Саудовская Аравия, чтобы поклониться священной Каабе, сообщает 27 августа госинформагентство.

По распоряжению президента страны Гурбангулы Бердымухамедова Служба «Туркменховаёллары» организовала для посланцев специальный авиарейс.

В Медине они посетили места упокоения пророка Мухаммеда, его сподвижников, знаменитые мечети и другие святые места. По прибытии в Мекку они также совершили ритуалы хаджа, посетив главные святыни мусульманского мира.

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