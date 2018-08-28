Во Внутренней Монголии КНР пройдёт «монголо-китайский инвестиционный форум»

CA-NEWS (MNG) - 10 сентября этого года в городе Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия (КНР) пройдёт «Монголо-китайский инвестиционный форум», сообщает «Монголия Сейчас».

Цель мероприятия состоит в расширении двустороннего инвестиционного сотрудничества, совместной реализации крупнейших инвестиционных проектов и программ, имеющих региональный характер, их пропаганде китайским бизнесменам и инвесторам и оказании поддержки в установлении прямых контактов между бизнесменами двух стран.

Организаторами форума выступают правительственное координационное агентство Монголии — Национальное управление развития и Комитет национального развития и модернизации автономного района Внутренней Монголии КНР.