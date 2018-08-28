В детсаду Темиртау воспитательница, пытаясь усыпить, душила ребенка, возбуждено дело

CA-NEWS (KZ) - В частном детском саду «Домик» в городе Темиртау воспитательница душила ребенка во время тихого часа. Видеоролик был опубликован в социальных сетях 27 августа.

По данным Департамента внутренних дел Карагандинской области, в ходе изучения видео, снятого в мае, установлена 50-летняя воспитательница, которая призналась, что, находясь на работе, не могла уложить спать девочку, так как она не слушалась и прыгала на кровати, в связи с чем она придавила ее одеялом и удерживала.

Начато досудебное расследование по статье 140 часть 2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Воспитатель уволена.