В детсаду Темиртау воспитательница, пытаясь усыпить, душила ребенка, возбуждено дело
- Казахстан, происшествия
- 14:08, 28 августа 2018
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CA-NEWS (KZ) - В частном детском саду «Домик» в городе Темиртау воспитательница душила ребенка во время тихого часа. Видеоролик был опубликован в социальных сетях 27 августа.
По данным Департамента внутренних дел Карагандинской области, в ходе изучения видео, снятого в мае, установлена 50-летняя воспитательница, которая призналась, что, находясь на работе, не могла уложить спать девочку, так как она не слушалась и прыгала на кровати, в связи с чем она придавила ее одеялом и удерживала.
Начато досудебное расследование по статье 140 часть 2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Воспитатель уволена.
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