«Коммерсантъ» узнал о переброске нового вооружения на российскую базу в Сирии из-за активности США

CA-NEWS (CA) - Минобороны РФ перебросило на авиабазу Хмеймим зенитные комплексы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

На авиабазу Хмеймим в дополнение к завезенным ранее системам ПВО была передислоцирована батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», говорится в сообщении.

25 августа в Средиземное море были направлены фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»: оба вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», способными поражать в том числе и надводные корабли. Кроме того, как утверждают сирийские СМИ, Дамаск подготовил свои средства ПВО (системы С-200, С-125 и «Оса») к отражению возможного удара.

В понедельник, 27 августа, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в Средиземное море зашел американский эсминец Ross, оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк». В Персидском заливе также находится эсминец The Sullivans, несущий 56 «Томагавков».

Российское военное ведомство утверждает, что в ближайшее время в Сирии боевики предпримут попытку инсценировки химической атаки. «Провокация» станет поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по Сирии, считают в Минобороны России. В Вашингтоне, напротив, заявляют, что к применению химического оружия готовятся войска президента республики Башара Асада. В случае применения ими химоружия США нанесут удар по стране, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники.