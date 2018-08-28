GM Uzbekistan будет выдавать автомобили по электронным очередям

CA-NEWS (UZ) - В целях повышения доверия клиента и обеспечения прозрачности системы продажи узбекско-американское СП GM Uzbekistan на официальном сайте запустило новый раздел.

В разделе покупатели ежедневно могут видеть автомобили для контрактации по ранее зарегистрированным заявкам в виде электронной очереди.

На сайте на сегодняшний день имеются свыше 12 тысяч всех моделей автомобилей для контрактации по электронным очередям. Перечень автомобилей по ранее зарегистрированным заявкам действителен на 9:00 соответствующей даты и будет обновляться на ежедневной основе по мере заключения контрактов.

Новая услуга даст возможность покупателю наблюдать за темпом изменения своей очереди, уверены в компании.