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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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GM Uzbekistan будет выдавать автомобили по электронным очередям
Предыстория: GM Uzbekistan подняла цены на автомобили на 7,7%

CA-NEWS (UZ) - В целях повышения доверия клиента и обеспечения прозрачности системы продажи узбекско-американское СП GM Uzbekistan на официальном сайте запустило новый раздел.

В разделе покупатели ежедневно могут видеть автомобили для контрактации по ранее зарегистрированным заявкам в виде электронной очереди.

На сайте на сегодняшний день имеются свыше 12 тысяч всех моделей автомобилей для контрактации по электронным очередям. Перечень автомобилей по ранее зарегистрированным заявкам действителен на 9:00 соответствующей даты и будет обновляться на ежедневной основе по мере заключения контрактов.

Новая услуга даст возможность покупателю наблюдать за темпом изменения своей очереди, уверены в компании.

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