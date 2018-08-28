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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане пройдет операция «Дети»

CA-NEWS (TJ) - Операция «Дети» будет проводиться в Таджикистане с 31 августа по 10 сентября текущего года, сообщает пресс-служба управления ГАИ МВД республики.

По данным ведомства, операция «Дети» проводится в целях обеспечения безопасного движения на дорогах и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

УГА призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих детей.

Операция «Дети» в Таджикистане проводится регулярно с началом нового учебного года для профилактики ДТП с участием детей и обеспечения безопасности на дорогах.

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