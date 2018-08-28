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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев: Потенциал действующей Конституции послужит вхождению Казахстана в число тридцати наиболее развитых стран мира

CA-NEWS (KZ) - Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова приняла участие в международной научно-практической конференции, посвященной Дню Конституции РК, отмечаемому 30 августа.

Как сообщает пресс-служба Акорды, она зачитала участникам конференции приветствие президента республики Нурсултана Назарбаева, в котором подчеркнуто, что принятая в 1995 году Конституция заложила фундамент развития казахстанской государственности, закрепила права и свободы человека. Признанная международным сообществом модель развития казахстанского общества стала возможной благодаря неукоснительному соблюдению конституционных положений об общественном согласии и стабильности, экономическом развитии и общей судьбе народа Казахстана.

«Господство права, верховенство Конституции, власть закона – это на сегодняшний день первостепенный вопрос успешного развития Казахстана и его достойного позиционирования в глобальном мире. Глубоко убежден, что потенциал действующей Конституции на долгие годы послужит дальнейшему развитию Казахстана и вхождению его в число тридцати наиболее развитых стран мира», - отмечено в приветствии главы государства.

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