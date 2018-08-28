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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В городе Бустон прошли комплексные учения по гражданской обороне

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники управления комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистан по Согдийской области провели в городе Бустон комплексное учение по гражданской обороне.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра КЧС РТ Умеда юсуфи, учения проводились на тему: «Действия руководящего состава ГО и ЧС, сил и средств города при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Учения прошли под руководством начальника гражданской обороны – председателя города Бустон – Раъно Хошимзода, при непосредственном участии руководства Управления КЧС, представителей городской комиссии по гражданской обороне города, с привлечением местного населения.

В ходе учения, были рассмотрены вопросы готовности органов управлений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил, и средств города к селевым паводкам, оползням, землетрясениям и эвакуации населения.

Также, сотрудниками управления КЧС по Согдийской области были проведены разъяснительно-агитационные работы среди населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, профилактики предупреждения пожаров. В учениях приняли участие более 600 человек.

В период проведения учений были отработаны степень подготовленности населения к защите от селей, оползней, землетрясений, шквальных ветров, пожаров, а также были оценены готовность сил и средств органов управления города при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Спасательный отряд специального назначения управления КЧС продемонстрировал действия во время эвакуации населения при возникновении чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в готовность были приведены защитные сооружения гражданской обороны. По согласованию с местной исполнительной властью города также были проверены системы экстренного оповещения населения о возникновении ЧС или ее угрозе.

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