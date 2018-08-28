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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и РФ планирует совместно создавать транспортно-логистические хабы

CA-NEWS (UZ) - Россия поддержала предложение Узбекистана о создании совместных оптово-распределительных сетей и транспортно-логистических хабов, сообщили в Министерстве внешней торговли Узбекистана.

24 августа российская делегация во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным прибыла с визитом в Ташкент с целью обсуждения перспективных направлений двустороннего торгово-экономического сотрудничества и нового формата взаимодействия между правительствами двух стран. В этот же день состоялась встреча в Министерстве внешней торговли Республики Узбекистан.

В ходе переговоров министр внешней торговли Жамшид Ходжаев предложил активизировать сотрудничество со специализированными учреждениями национальной системы поддержки экспорта («Российский экспортный центр», «Росэксимбанк» и «ЭСКАР»), а также установить партнерские отношения между банками Узбекистана с «Внешэкономбанком».

В свою очередь Максим Орешкин поддержал предложение по созданию оптово-распределительных сетей и транспортно-логистических хабов на приграничных территориях Узбекистана и России. Это позволит предоставить благоприятные условия и специальные тарифы на перевозку грузов, в том числе и по территориям транзитных стран. Кроме того, данный проект даст возможность сформировать эффективную логистическую сеть для удовлетворения нужд субъектов предпринимательской деятельности по оказанию транспортно-логистических и транспортно-экспедиционных услуг, а также разработку оптимальных схем перевозок грузов и логистических цепочек.

В ходе пребывания в Ташкенте Максим Орешкин также встретился с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и заместителем Премьер-министра Джамшидом Кучкаровым.

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