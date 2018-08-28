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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане уровень ВВП на душу населения намерены увеличить до $46,1 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане к 2025 году намерены обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до $46,1 тыс. Об этом 28 августа на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Для этого, по его словам, планируется рост экономики обеспечить на уровне не менее 4,5-5% в среднем в год.

«Обеспечение запланированных темпов роста является необходимым условием для достижения поставленных целей. Вместе с тем ВВП в полной мере не отражает качество жизни, уровень реального благосостояния граждан и ущерб, наносимый окружающей среде. В этой связи, для измерения прогресса на пути тридцати развитых стран мира и достижения цели предусмотрены ключевые национальные индикаторы, измеряющие качество жизни населения и качество экономического роста», - сказал глава ведомства.

Ключевые национальные индикаторы разбиты на сферы измерения и включают индикаторы, в том числе международные рейтинги. В целях достижения ключевых национальных индикаторов Стратегического плана развития до 2025 года разработана Стратегическая карта, в которой индикаторы разбиты по отраслям и регионам с указанием ежегодных значений.

По данным Т.Сулейменова, при разбивке ключевых национальных индикаторов определен вклад в итоговый результат каждого соответствующего центрального государственного и местного исполнительного органа, ответственного за их достижение. По отраслям и регионам разделены наиболее комплексные три индикатора такие как «рост производительности труда», «инвестиции в основной капитал», «доля ненаблюдаемой экономики».

Согласно данным Министерства национальной экономики, по всем индикаторам Стратегической карты наблюдается положительная динамика роста, направленная на улучшение ситуации в той или иной сфере.

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