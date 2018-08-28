В Таджикистан приедут ещё 28 российских учителей

CA-NEWS (TJ) - C 1 сентября более 50 учителей из российских регионов будут преподавать русский язык, литературу, физику, химию и другие предметы в школах Таджикистана. По просьбе таджикской стороны, Россия в 2018 — 2019 учебном году увеличила число российских педагогов почти в два раза. В прошлом учебном в школах Таджикистана преподавали 29 специалистов из Костромы, Уфы, Дагестана и других регионов Российской Федерации, сообщает «Азия-Плюс».

«Учебный год 2017-2018 в Таджикистане отработали 29 учителей из России. Трое из учителей не смогут продолжить работу здесь, они уже уехали. Это считается совсем низкий процент потерь. Остальные преподаватели после отпуска продолжат работу по контракту в школах страны», - рассказывает руководитель российского центра науки и культуры в Таджикистане (Россотрудничество) Михаил Вождаев.

На межправительственной комиссии, которая состоялась в апреле в Москве, было решено, что количество учителей будет увеличено. Если по планам прошлого года эта цифра была тридцать человек, то в этом учебном году их количество практически удваивается.

«К оставшимся 26-ти учителям в новом учебном году присоединятся, по предварительным данным, ещё 28 преподавателей из России. Они будут распределены по разным школам и лицеям. И это не только Душанбе и Худжанд. Сейчас я наверняка могу сказать, что трое из них, например, будут в Хороге в президентской школе», - заключил Вождаев.