РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За январь-август текущего года в Монголии зафиксировано 2520 пожаров

CA-NEWS (MNG) - За январь-август текущего года в Монголии зарегистрировано 2520 пожаров на различных объектах. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более $5 млн, отмечает Xinhua.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество пожаров на объектах сократилось на 7,2%, а сумма нанесенного ущерба, напротив, увеличилась на 64,5%.

В 2017 году за этот же период в столице Монголии было зафиксировано 1647 пожаров, а сумма ущерба тогда составляла около $1, 5 млн, в регионах страны зарегистрировано 873 пожара, сумма ущерба — $4 млн.

За период январь-август текущего года результате пожара погибли 49 человек и 289 голов скота, ожоги получили 27 человек, сгорели 1157 юрт и домов.

print
  • Казахстанец переплыл Иссык-Куль
  • В Ташкенте из-за лукового скандала арестованы базаркомы 11 крупных рынков
  • В Актау возле святыни Х-ХI веков построят мечеть
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×