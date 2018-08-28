За январь-август текущего года в Монголии зафиксировано 2520 пожаров

CA-NEWS (MNG) - За январь-август текущего года в Монголии зарегистрировано 2520 пожаров на различных объектах. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более $5 млн, отмечает Xinhua.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество пожаров на объектах сократилось на 7,2%, а сумма нанесенного ущерба, напротив, увеличилась на 64,5%.

В 2017 году за этот же период в столице Монголии было зафиксировано 1647 пожаров, а сумма ущерба тогда составляла около $1, 5 млн, в регионах страны зарегистрировано 873 пожара, сумма ущерба — $4 млн.

За период январь-август текущего года результате пожара погибли 49 человек и 289 голов скота, ожоги получили 27 человек, сгорели 1157 юрт и домов.