Спортсмены из Узбекистана и Таджикистана примут участие в турнире по смешанным боевым искусствам ММА в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане 31 августа пройдет первый в истории города международный турнир по смешанным боевым искусствам ММА среди профессионалов «Битва на Есиле».

Как сообщают организаторы, в рамках турнира состоится бой за пояс чемпиона Fight Nights Global в легком весе между Жалгасом Жумагуловым (Казахстан), который уже однажды претендовал на этот пояс в бою против Вартана Асатряна, и учеником известного мастера Абдулманапа Нурмагомедова – Тагиром Уланбековым (Россия).

Также жители и гости столицы увидят супербои – воспитанник клуба ALASH PRIDE Асу Алмабаев, который выступает в ACB, против Джовхара Дошуева и известный казахский боец, подписанный в FIGHT NIGHTS, Жуман Жумабеков против Мухамеда Эминова, идущего в профессионалах без поражений с рекордом 5-0.

Помимо этого, зрителей ждут два боя по правилам муай-тай – Николай Самусев, выигравший профессиональный турнир на приз акима города Астаны, и Рустем Акжанов – воспитанник академии единоборств Tobet Top Team.

Файткард турнира:Жолдошбек Султан (Казахстан) vs Турсунов Ботиржон (Узбекистан),Койшибек Данияр (Казахстан) vs Намидов Авлие (Узбекистан),Мират Бекишев (Казахстан) vs Абдурасул Кулдашев (Узбекистан),Самусев Николай (Казахстан) vs Хамзин Ильсур (Россия),Сарсенбеков Фархад (Казахстан) vs Владимир Ишменев (Россия),Мейрамов Мухаммед (Казахстан) vs Тешабоев Аминджон (Таджикистан),Файзолланова Замзагуль (Казахстан) vs TBA,Даурен Ермеков (Казахстан) vs Нурсултан Рузибоев (Узбекистан),Акимжан Жасулан (Казахстан) vs Раджабали Файзидин (Таджикистан),Жуман Жумабеков (Казахстан) vs Мухамед Эминов (Россия),Сабит Жусупов (Казахстан) vs Фариджулла Курбанов (Россия)Бахтияр Несипбек (Казахстан) vs Юсупов Максаджон (Узбекистан),Асу Алмабаев (Казахстан) vs Джовхар Дошуев (Россия),Жалгас Жумагулов (Казахстан) vs Тагир Уланбеков (Россия).