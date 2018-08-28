Назарбаев встретился с главой «КазМунайГаз»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 августа встретился с председателем правления национальной компании «КазМунайГаз» Сауатом Мынбаевым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили итоги деятельности нацкомпании за первое полугодие и планах на ближайшую перспективу.

По словам главы государства, «КазМунайГаз» является одним из крупных производственных холдингов Казахстана, который представлен во всех нефтегазовых проектах, и подчеркнул необходимость использования потенциала компании для дальнейшего развития энергетического сектора.

«На сегодняшний день «КазМунайГаз» достиг определенного уровня развития и находится на этапе трансформации, что включает оптимизацию структуры, цифровизацию технологических процессов и подготовку к выходу на IPO», - сказал он.

С.Мынбаев с свою очередь рассказал о ситуации на нефтяных рынках в контексте влияния мировых цен на энергоресурсы на формирование прибыли компании.